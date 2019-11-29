Португалия: «Брага» прошла в плей-офф Лиги Европы

Встреча завершилась со счётом 3:3.

На шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Браги» Андре Орта. Однако до перерыва «Вулверхэмптон» сумел забить три мяча, отличились Рауль Хименес, Мэтт Доэрти и Адама Траоре, пишет regnum.ru.

Во втором тайме футболисты «Браги» смогли сравнять счёт. Точными ударами отметились нападающий Паулинью и полузащитник Франсержио.

Таким образом, обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Брага» занимает первое место в группе К, в активе команды 11 очков в пяти матчах. «Вулверхэмптон» идёт на втором месте с 10 очками.