Португалия: "Брага" сыграла вничью с "Жил Висенте"

Воскресная игра в Барселуше завершилась со счетом 1:1. Гол в составе "Браги" забил Вендерсон Галено (6-я минута), у хозяев отличился Сандро Лима (90+19). Матч прерывался из-за проблем с электричеством на стадионе, пишет РИА Новости.

"Брага" является соперником московского "Спартака" по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч, который прошел в Португалии, завершился победой "Браги" со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 29 августа в Москве.