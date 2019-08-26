Португалия: "Брага" сыграла вничью с "Жил Висенте"

Понедельник, 26 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия:

Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии.

Воскресная игра в Барселуше завершилась со счетом 1:1. Гол в составе "Браги" забил Вендерсон Галено (6-я минута), у хозяев отличился Сандро Лима (90+19). Матч прерывался из-за проблем с электричеством на стадионе, пишет РИА Новости.

"Брага" является соперником московского "Спартака" по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч, который прошел в Португалии, завершился победой "Браги" со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 29 августа в Москве.

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