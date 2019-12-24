Португалия: "Брага" уволила Са Пинту с поста главного тренера

Вторник, 24 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия:

Рикарду Са Пинту отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Брага", сообщается на сайте португальской команды.

Вместе с Са Пинту клуб покинули его помощники Руй Мота и Гильерме Гомес.

Специалист возглавил "Брагу" в июле 2019 года, подписав двухлетний контракт. В текущем розыгрыше Лиги Европы "Брага" вышла 1/16 финала турнира, где сыграет с шотландским "Рейнджерс". В чемпионате Португалии "Брага" после 14 туров идет на восьмом месте, пишет РИА Новости.

Имя нового главного тренера "Брага" назовет до 27 декабря.

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