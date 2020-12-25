Португалия: Брексит повлияет на поставки трески

Что касается рыболовства, договоренность в Брюсселе после Брексита в конечном итоге повлияет на поставки трески в Португалию в следующем году.

Не потому, что португальские лодки ловят рыбу в британских водах, а потому, что они вылавливают большое количество трески у берегов Норвегии. До соглашения о Брексите Норвегия вела переговоры только с Великобританией, а не с европейскими странами.

«Наличие соглашения между Евросоюзом и Соединенным Королевством приносит пользу португальскому флоту, поскольку делает возможным соглашение между ЕС и Норвегией, открывая двери, в частности, для португальских лодок, которые могут отправиться в Норвегию ловить треску. Это особенно важно, потому ловля должна закончиться до Пасхи, после этого трески в Норвегии не будет», - объяснил президент Ассоциации владельцев промышленного рыболовства Луиш Висенте.

Владельцы промышленных рыболовных судов заметили, что в этом году улов трески в Канаде упал на 80%, поэтому доступ к норвежским водам имеет важное значение.

Теперь они просят правительство Португалии приложить все усилия для проведения этих переговоров, чтобы в 2021 году на столе у ​​португальцев не было недостатка в треске.