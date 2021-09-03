Португалия: британцы и бразильцы освобождаются от карантина

«В рамках мер по борьбе с пандемией Covid-19, применяемых к воздушному движению, правительство определило, что пассажиры рейсов, вылетающих из Бразилии и Соединенного Королевства, больше не подпадают под период профилактической изоляции по прибытии в Португалию», - говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

«Согласно новому распоряжению, второстепенные поездки в США и из США будут по-прежнему разрешены, а также второстепенные поездки в Бразилию и обратно», - говорится в примечании.

Все граждане, желающие поехать в Португалию воздушным транспортом, за исключением детей в возрасте до 12 лет, должны предъявить цифровой сертификат ЕС Covid или, в качестве альтернативы, подтверждение проведения молекулярного лабораторного теста с помощью ОТ-ПЦР или экспресс-теста на антиген с отрицательным результатом. Результат должен быть получен в течение 72 или 48 часов до момента отправки, соответственно.

Объявленные меры «действуют с 00:00 1 сентября до 23:59 16 сентября 2021 года и могут быть пересмотрены в любое время, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», - говорится в сообщении.