Португалия: британцы лидируют в покупке домов на курортах в Алгарве

В Албуфейре и Лоле средняя стоимость квадратного метра составляла 6600 евро.

В год, отмеченный пандемией, когда количество иностранных туристов сократилось, британские инвесторы продолжали проявлять активность в Португалии, особенно в Алгарве.

Согласно исследованию курортного рынка страны, покупатели из Великобритании вели поиск домов, расположенных на курортах в этом регионе, особенно в районе Албуфейра - Лоле.

Согласно исследованию, проведенному Confidencial Imobiliário в партнерстве с Ассоциацией курортов Португалии (APR), во второй половине 2020 года на долю британцев приходилось 56% международных приобретений в Албуфейре и Лоле и 35% приобретений в Барлавенту. Эти цифры делают британцев гражданами, которые больше всего вкладывают в недвижимость, расположенную на курортах в Алгарве.

Анализируя национальности, которые инвестируют больше всего, в период с июля по декабрь вернулись и другие европейские покупатели, «некоторые из которых отсутствовали в предыдущем семестре»: ирландцы, голландцы и немцы.

«Это движение сделало Европу доминирующим рынком для португальского жилого туризма во всех регионах, с долей более 90% в Алгарве и 66% в регионе Лиссабона», - говорится в исследовании.