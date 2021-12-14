Португалия: British Airways запускает недорогие рейсы в Фару

British Airways откроет в марте новые рейсы на ближнемагистральных линиях с низкими ценами . Как сообщает The Telegraph, рейсы будут осуществляться между лондонским аэропортом Гатвик и 35 другими пунктами назначения, включая Фару.

Благодаря этому решению британская компания станет прямым конкурентом easyJet, которая в настоящее время является крупнейшей авиакомпанией в аэропорту Гатвик.

Начиная с марта, можно будет путешествовать между Лондоном и 35 другими городами Европы и Африки, включая Афины, Берлин, Фару, Ибицу, Мадрид, Малагу, Марракеш, Милан Мальпенса, Санторини и Тенерифе. Билеты будут стоить 39 фунтов (46 евро).

Первоначально между этими маршрутами будет летать три самолета Airbus, но к концу мая , задолго до лета, авиакомпания рассчитывает, что к концу мая будет запущено 18 самолетов. С октября рейсы будут выполняться под названием BA Euroflyer.