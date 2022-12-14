Португалия: бронирование кемперов увеличилось на 40 процентов

В период с мая по июнь этот рост увеличился до 58%, согласно данным, опубликованным платформой Yescapa.

«В Португалии объем поездок на автодомах с использованием арендованных автомобилей был выше в период с мая по июнь. Если в 2021 году Yescapa зарегистрировала 2760 поездок за этот период, то 2022 год продемонстрировал, что эта практика сохранится: 4380 поездок, проведенных в страны, а уровень заполняемости превышает 87%», - говорится в сообщении компании.

По данным Yescapa, около 45% бронирований, зарегистрированных на его веб-сайте в 2022 году, были сделаны иностранцами в Португалии, а именно немцами, французами, испанцами и итальянцами, но «португальцы также «пробудились» к этой форме путешествий, с увеличением значительно по сравнению с 2021 годом».

Профили путешественников в Португалии остаются людьми в возрасте от 30 до 50 лет, семейными парами с детьми, парами и компаниями друзей.