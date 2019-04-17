Португалия: бронирования отелей упали

Представители национальной гостиничной индустрии и института статистики проанализировали ситуацию с туризмом в начале 2019 года и заявили о снижении числа бронирований. По данным статистики, в феврале страну посетили 1,3 млн гостей, которые провели 3,3 млн ночей в гостиницах. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Несмотря на это, выручка увеличилась на 4,4% до 172 млн евро из-за роста цен на отели.



Спад эксперты объясняют «эффектом карнавала», так как в прошлом году на карнавал приехали гораздо больше туристов. В этом году уменьшилось как количество гостей, так и срок пребывания в отелях, при этом как иностранцев, так и резидентов Португалии. В среднем один гость платил за отель 27,3 евро, для Лиссабона эта цифра составляет — 45,2 евро. Цены на гостиницы Мадейры в последнее время значительно выросли, на 7,4%, там каждый гость заплатил в среднем 36,9 евро.



Также по статистике, резко увеличилось число американских и ирландских туристов, на 25 и 24% соответственно. Китайских туристов стало больше на 14,5%. Ощутимо меньше стало отдыхающих из Германии, Испании и Голландии.