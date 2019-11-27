Португалия: Бруну Фернандеш продлил контракт с "Спортингом"

Среда, 27 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Бруну Фернандеш продлил контракт с

Полузащитник Бруну Фернандеш продлил контракт с футбольным клубом "Спортинг", сообщается на сайте португальской команды.

Прежний контракт игрока был рассчитан до 2023 года. Сроки и финансовые условия нового соглашения не сообщаются, пишет РИА Новости.

Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года и с тех пор провел за лиссабонский клуб 126 матчей во всех турнирах и забил 57 голов. За сборную Португалии 25-летний полузащитник провел 18 игр и забил один гол.

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