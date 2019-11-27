Португалия: Бруну Фернандеш продлил контракт с "Спортингом"

Прежний контракт игрока был рассчитан до 2023 года. Сроки и финансовые условия нового соглашения не сообщаются, пишет РИА Новости.

Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года и с тех пор провел за лиссабонский клуб 126 матчей во всех турнирах и забил 57 голов. За сборную Португалии 25-летний полузащитник провел 18 игр и забил один гол.