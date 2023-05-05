Португалия: Брюссель одобрил госпомощь португальским фермерам
Утвержденная мера направлена на производителей, работающих в сфере садоводства, виноградарства, животноводства и птицеводства.
5 мая Европейская комиссия утвердила государственную помощь в размере около 137 миллионов евро в виде прямых субсидий португальским фермерам.
Утвержденная мера направлена на сельскохозяйственных производителей, работающих в таких секторах, как садоводство, виноградники, животноводство и птицеводство.
Цель этой схемы государственной помощи, согласно заявлению Брюсселя, состоит в том, чтобы компенсировать правомочным бенефициарам часть дополнительных производственных затрат, понесенных в связи с ростом цен на энергию и другие факторы производства, и помочь им преодолеть трудности нынешнего кризиса.
Рассматриваемая государственная помощь соответствует условиям, определенным во Временных рамках кризиса и перехода, не превышает 250 000 евро на одного бенефициара и должна быть предоставлена до 31 декабря.