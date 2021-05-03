Португалия: Брюссель одобрил поддержку SATA на сумму 267,5 млн евро
Из них 255,5 млн евро предназначены для поддержки ликвидности SATA.
Европейская комиссия одобрила поддержку азорской авиакомпании SATA со стороны португальского государства, которая может составить 267,5 миллиона евро.
С другой стороны, Брюссель также заявил, что намерен продлить расследование плана реструктуризации авиакомпании.
Европейская комиссия в пресс-релизе объявила об утверждении «суммы до 255,5 миллионов евро в качестве дополнительной поддержки ликвидности SATA Air Açores».
С другой стороны, также была утверждена «поддержка Португалии в размере 12 миллионов евро в пользу указанной авиакомпании в качестве компенсации за ущерб, понесенный в результате ограничений на поездки, введенных из-за пандемии коронавируса».
Маргрет Вестагер, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, говорит в заявлении, что эта сумма «позволит Португалии оказать немедленную поддержку SATA Air Açores и Azores Airlines, чтобы обеспечить непрерывность внутренних и внешних воздушных сообщений на Азорских островах - наиболее удаленном регионе Европейского Союза».