Португалия: Брюссель одобрил поддержку SATA на сумму 267,5 млн евро

Европейская комиссия одобрила поддержку азорской авиакомпании SATA со стороны португальского государства, которая может составить 267,5 миллиона евро.

С другой стороны, Брюссель также заявил, что намерен продлить расследование плана реструктуризации авиакомпании.

Европейская комиссия в пресс-релизе объявила об утверждении «суммы до 255,5 миллионов евро в качестве дополнительной поддержки ликвидности SATA Air Açores».

С другой стороны, также была утверждена «поддержка Португалии в размере 12 миллионов евро в пользу указанной авиакомпании в качестве компенсации за ущерб, понесенный в результате ограничений на поездки, введенных из-за пандемии коронавируса».

Маргрет Вестагер, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, говорит в заявлении, что эта сумма «позволит Португалии оказать немедленную поддержку SATA Air Açores и Azores Airlines, чтобы обеспечить непрерывность внутренних и внешних воздушных сообщений на Азорских островах - наиболее удаленном регионе Европейского Союза».