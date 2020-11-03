Португалия будет председательствовать в ЕС с января 2021 года

Вторник, 03 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия будет председательствовать в ЕС с января 2021 года

Португалия вступает в четвертое по счету председательство в Совете Европейского Союза после периодов 1992, 2000 и 2007 годов.

За предыдущие годы нахождения Португалии у руля Евросоюза были заключены важные европейские соглашения, а Европа стала налаживать активные контакты с Африкой.

Председательство Португалии продлится всю первую половину 2021 года. Работа будет вестись в соответствии с правилами, определенными Лиссабонским договором 2009 года.

За это время будут рассмотрены такие важные темы, как бюджет ЕС на 2021-2027 годы, Фонд восстановления после пандемии и «Брексит».

Также основными направлениями развития станут окружающая среда, переход к цифровым технологиям, социальная защита, устойчивое развитие и глобальная Европа.

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