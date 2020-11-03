Португалия будет председательствовать в ЕС с января 2021 года
Португалия вступает в четвертое по счету председательство в Совете Европейского Союза после периодов 1992, 2000 и 2007 годов.
За предыдущие годы нахождения Португалии у руля Евросоюза были заключены важные европейские соглашения, а Европа стала налаживать активные контакты с Африкой.
Председательство Португалии продлится всю первую половину 2021 года. Работа будет вестись в соответствии с правилами, определенными Лиссабонским договором 2009 года.
За это время будут рассмотрены такие важные темы, как бюджет ЕС на 2021-2027 годы, Фонд восстановления после пандемии и «Брексит».
Также основными направлениями развития станут окружающая среда, переход к цифровым технологиям, социальная защита, устойчивое развитие и глобальная Европа.