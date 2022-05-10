Португалия будет производить тук-туки

Вторник, 10 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия будет производить тук-туки

Компания переносит завод по производству электрических тук-туков из Таиланда в Санту-Тирсу.

Завод будет управлять общим производством электромобилей, и ожидается, что производство составит 500 единиц к концу 2022 года, 1200 единиц в 2023 году и 2000 единиц в 2024 году.

E-Tuk Factory, компания в Нидерландах, которая производит электрические тук-туки и их производные, переедет из Таиланда в Санту-Тирсу, в районе Порту.

Инвестиции составят более одного миллиона евро, штат составит 60 человек.

«Если мы посмотрим на район вокруг Порту, инфраструктура там уже создана, и помощь от местных властей помогла нам принять решение и сделать ставку на этот регион», - сказал Маартен Лийфтогт, директор по развитию бизнеса.

По словам чиновника, рассматривался также вариант Лиссабона, но выбор остановился на Санту-Тирсу, на заводе площадью более шести тысяч квадратных метров, который будет открыт в четверг.

Цель компании, по словам директора, состоит в том, чтобы построить полностью европейский автомобиль и вернуть производство на материк, поскольку наличие завода в Таиланде влечет за собой высокие транспортные расходы.

«Португальский завод будет управлять всем производством электромобилей, включая детали кузова, сборку аккумуляторов и интеграцию со своей системой телематики», - говорится в заявлении.

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