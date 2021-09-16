Португалия будет страной с наибольшим числом уровней подоходного налога

Государственный бюджет на 2022 год может привести к новому разделению уровней IRS, что сделает Португалию страной в Европейском союзе с самым высоким числом уровней подоходного налога наряду с Люксембургом. Это связано с тем, что большинство государств-членов теперь применяют пять или меньше уровней IRS.

В конце августа, когда премьер-министр дал первый сигнал о том, что уровни IRS могут быть изменены уже в следующем году. Антониу Кошта сообщил, что правительство работает над изменениями в этой сфере, подчеркнув, что это часть программы исполнительной власти.

Однако глава правительства подробно остановился на том, что есть, прежде всего, два уровня, которые заслуживают пересмотра. Речь идет о третьем уровне IRS, который в настоящее время покрывает доход от 10 732 евро до 20 322 евро, и шестом уровне IRS (доход от 36 967 евро до 80 882 евро в год).

Основываясь на налоговых руководствах EY и PwC для различных государств-членов Европейского Союза, можно увидеть, что сегодня большинство стран выбирают пять или меньше ставок IRS . Так обстоит дело в Греции и Италии с пятью уровнями налогообложения, но также и в Нидерландах с тремя, в Ирландии с двумя и в Венгрии только с одним.

Лишь немногие государства-члены избегают этой тенденции, а именно Австрия, где существует семь групп подоходного налога, Португалия, которая в настоящее время также имеет семь категорий, и Люксембург, с девятью уровнями налогооблагаемого дохода (хотя в данном случае существует более девяти ставок, поскольку одинокие люди имеют другой налог, чем женатые).

Однако налоговые эксперты отмечают, что необходимо понимать, как будут разработаны новые налоговые ставки. Правительство уже заявило, что разделение не повлечет за собой увеличения налогового бремени, но «выигрыш» от этой меры зависит от ставок, применяемых к каждой группе доходов.

Предложение по государственному бюджету на 2022 год, которое будет включать уровни налога, будет представлено правительством Антониу Кошты Ассамблее Республики 11 октября.