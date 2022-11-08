Португалия будет углеродно нейтральной к 2045 году

Вторник, 08 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия будет углеродно нейтральной к 2045 году

Премьер-министр аргументирует, что Португалия «определила национальную стратегию по водороду, которая поможет отрасли».

Премьер-министр Антониу Кошта заявил, что Португалия выполняет условия, которые позволяют ей продвигать цель углеродной нейтральности с 2050 по 2045 год, выступая за прогресс в области общественного транспорта, водорода и отказа от угольных электростанций.

Антониу Кошта изложил эту позицию в первый из двух дней своего присутствия на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP27), которая проходит в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

«Тот факт, что мы ускоряем весь энергетический переход и что у нас есть устойчивая политика инвестиций в городской общественный транспорт и железные дороги в национальном масштабе, создает хорошие условия для этого», - добавил он.

Затем Антониу Кошта отметил, что Португалия «определила национальную стратегию в отношении водорода, которая поможет отрасли».

«Промышленность сможет иметь альтернативный источник энергии. Это будет иметь решающее значение для успешного перехода и для того, чтобы в долгосрочной перспективе мы перестали быть импортерами ископаемого топлива и могли быть экспортерами зеленой энергии», - заявил он.

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