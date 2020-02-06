Португалия: будущее «Золотой визы»?

Об этом сообщает РБК с ссылкой на агентство Lusa. С такой инициативой выступила правящая соцпартия премьера Антониу Кошты.

Согласно принятому документу, ВНЖ не будут выдавать за приобретение недвижимости в крупных городах, таких как Лиссабон или Порту. Исключениями из правил станут другие внутренние муниципалитеты на северо-западе Португалии и автономные регионы — Азорские острова и Мадейра.

Эта мера направлена на ослабление давления на рынок недвижимости в Лиссабоне и Порту, содействие инвестициям в регионы с низкой плотностью населения, создание новых рабочих мест и восстановление городов, представляющих культурную ценность.

«Золотые визы» в Лиссабоне и Порту будут по-прежнему доступны инвесторам, которые создают рабочие места, например открыв компании в столице или в прибрежных городах, уточняет агентство Lusa. Такое же правило действует для получения или продления ВНЖ с целью воссоединения со своей семьей, работы или учебы.

Португалия начала выдавать «золотые визы» в 2012 году — в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму не менее 500 тыс. евро. В 2016 году этот показатель снизился до 350 тыс. евро. Получатели ВНЖ должны были провести в стране минимум неделю в первый год после выдачи документов и по две недели в последующие годы. С момента появления таких виз было выдано более 8,2 тыс. ВНЖ, что составляет почти 5 млрд евро в пересчете на инвестиции. 94% виз были предоставлены за покупку недвижимости.

Согласно данным Службы по делам иностранцев (SEF), инвестиции в Португалию, привлеченные по схеме «золотой визы», в 2019 году сократились на 11,4% по сравнению с показателем предыдущего года и составили 742 млн евро. Большинство бенефициаров программы — граждане Китая (4467 человек), Бразилии (863), Турции (380), Южной Африки (320) и России (296).