Португалия: будущий круизный терминал Дору стал причиной споров

Администрация портов Дору, Лейшойнш и Виана-ду-Каштелу (APDL) хочет построить круизный терминал в районе Кайш-ду-Каваку, в Вила-Нова-де-Гайя, недалеко от устья реки Дору.

Срок строительства терминала составляет два года, согласно исследованию воздействия на окружающую среду, которое находится на стадии обсуждения с общественностью.

В случае утверждения проекта инфраструктура будет иметь четыре причала с возможностью размещения четырех судов-отелей длиной 80 метров.

Терминал будет состоять из двух смежных платформ, одна для здания, а другая образует структуру причала. Платформа здания будет иметь ширину 35 метров и длину 205 метров. Платформа пирса представляет собой причальный фронт длиной 343 метра и шириной десять метров.

Здание терминала, облицованное кирпичом натурального цвета, будет состоять из двух этажей, площадью 180 метров в длину и 27 метров в ширину.

Проект прошел исследование воздействия на окружающую среду, координируемое Португальским агентством по окружающей среде (APA). Исследователи одобрили проект, и до 14 июня он находится на общественном обсуждении.

Что касается неудобств, то в Исследовании воздействия на окружающую среду отмечается, что большая часть негативных воздействий будет иметь место на этапе строительства.

«Значение этих воздействий оценивается как умеренное. Как правило, это временные и обратимые воздействия, связанные с увеличением интенсивности движения большегрузного транспорта, что может привести к некоторому шуму и загрязнению воздуха», - отмечают эксперты.

Терминал был предметом множества обращений жителей этого района, которые жалуются на то, что у них плохой вид на реку Дору.

Согласно заявлению, опубликованному в прошлом году APDL, с архитектурной точки зрения «здание терминала стремится свести к минимуму свое воздействие на берег реки Дору, позволяя видеть склон сзади, естественно интегрируя его в ландшафт».