Португалия: Буффон может заменить Касильяса в «Порту»

Сообщается, что 41-летний футболист сделал выбор в пользу чемпиона Португалии и готов заменить испанского голкипера команды Икера Касильяса. Последний может завершить карьеру после перенесенного в прошлом месяце сердечного приступа, пишет news.sportbox.ru.

Буффон покинул «ПСЖ» 5 июня, отказавшись от продления контракта. Итальянец провел в составе парижской команды 25 матчей во всех турнирах и стал чемпионом Франции.