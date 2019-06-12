Португалия: Буффон может заменить Касильяса в «Порту»

Среда, 12 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Буффон может заменить Касильяса в «Порту»

Бывший вратарь «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может перейти в «Порту».

Сообщается, что 41-летний футболист сделал выбор в пользу чемпиона Португалии и готов заменить испанского голкипера команды Икера Касильяса. Последний может завершить карьеру после перенесенного в прошлом месяце сердечного приступа, пишет news.sportbox.ru.

Буффон покинул «ПСЖ» 5 июня, отказавшись от продления контракта. Итальянец провел в составе парижской команды 25 матчей во всех турнирах и стал чемпионом Франции. 

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья