Португалия: бум на автокредиты

Согласно им, за первые девять месяцев 2018 г. сумма взятых автокредитов увеличилась на 790 млн евро. Это самый высокий ежегодный прирост, по крайней мере, с 2009 года, когда эти статистические данные начали публиковаться ЦБ.

Суммы включают кредиты на покупку как новых, так и подержанных автомобилей. В целом португальцы на сентябрь 2018 г. были должны по автокредитам 6,1 млрд евро. Это также самый высокий показатель, как минимум, с 2009 года.

На сентябрь 2018 г. автокредиты имели более 830 тысяч человек - это самая высокий показатель с 2011 года. В период с января по сентябрь 2018 г. количество семей, имеющих долги по покупке автомобилей, увеличилось примерно на 65 тысяч.

Помимо большего количества кредитов, португальцы также просят больше на каждый кредит. В среднем, каждый договор по автокредитованию предполагает сумму в 7.367 евро, что является самым высоким показателем с начала статистической серии ЦБ. На конец 2017 года средняя задолженность составляла 6.975 евро.

Вместе с тем, рост кредитования вызвал предупреждения со стороны ЦБ в плане риска выдачи кредитов на длительный срок. «В автомобильном сегменте, на который приходится почти половина годового потока новых потребительских кредитов, на договоры со сроком погашения более 8 лет приходилось около 40% кредитов, полученных в первой половине 2018 года (для сравнения, в 2012 году - 15%)», - говорится в последнем отчете о финансовой стабильности ЦБ. Надзорный орган рекомендует банкам не предоставлять потребительские кредиты на срок более десяти лет.

Бум в сфере автокредитования также способствовал развитию авторынка. По данным Автомобильной ассоциации Португалии (ACAP), к сентябрю 2018 г. было продано 182 тысячи новых легковых автомобилей, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.