Португалия: бум на автокредиты
Данные обнародованы Центробанком Португалии.
Согласно им, за первые девять месяцев 2018 г. сумма взятых автокредитов увеличилась на 790 млн евро. Это самый высокий ежегодный прирост, по крайней мере, с 2009 года, когда эти статистические данные начали публиковаться ЦБ.
Суммы включают кредиты на покупку как новых, так и подержанных автомобилей. В целом португальцы на сентябрь 2018 г. были должны по автокредитам 6,1 млрд евро. Это также самый высокий показатель, как минимум, с 2009 года.
На сентябрь 2018 г. автокредиты имели более 830 тысяч человек - это самая высокий показатель с 2011 года. В период с января по сентябрь 2018 г. количество семей, имеющих долги по покупке автомобилей, увеличилось примерно на 65 тысяч.
Помимо большего количества кредитов, португальцы также просят больше на каждый кредит. В среднем, каждый договор по автокредитованию предполагает сумму в 7.367 евро, что является самым высоким показателем с начала статистической серии ЦБ. На конец 2017 года средняя задолженность составляла 6.975 евро.
Вместе с тем, рост кредитования вызвал предупреждения со стороны ЦБ в плане риска выдачи кредитов на длительный срок. «В автомобильном сегменте, на который приходится почти половина годового потока новых потребительских кредитов, на договоры со сроком погашения более 8 лет приходилось около 40% кредитов, полученных в первой половине 2018 года (для сравнения, в 2012 году - 15%)», - говорится в последнем отчете о финансовой стабильности ЦБ. Надзорный орган рекомендует банкам не предоставлять потребительские кредиты на срок более десяти лет.
Бум в сфере автокредитования также способствовал развитию авторынка. По данным Автомобильной ассоциации Португалии (ACAP), к сентябрю 2018 г. было продано 182 тысячи новых легковых автомобилей, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.