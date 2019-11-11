Португалия: бюджетный дефицит к 2010 году сведут к нулю

В скором времени бюджет Португалии может перестать быть дефицитным. Согласно недавно опубликованному прогнозу Европейской комиссии относительно бюджета Португалии, уже в этом году дефицит сократится до 0,1% ВВП по сравнению с ожидаемыми 0,4%. К 2020 году эксперты Еврокомиссии прогнозируют нулевой дефицит бюджета.

Напомним, весной прогнозы Еврокомиссии были менее оптимистичны. Ожидалось, что дефицит бюджета останется на том же уровне, что и в 2018 году составит 0,4%.



При этом представители Еврокомиссии отметили, что на бюджете страны может сказаться ряд негативных факторов, таких как государственные расходы на Novo Banco.