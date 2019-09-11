Португалия: бывшего премьер-министра вызвали на допрос в суд

Среда, 11 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: бывшего премьер-министра вызвали на допрос в суд

Решение по громкому делу ожидается в конце года.

Бывшего премьер-министра страны Жозе Сократеша вызвали в суд, где он будет опрошен по делу о коррупции. Он даст показания 28 октября. Ему инкриминируют присвоение 39 млн евро с помощью коррупционных схем. Об этом сообщает издание Portugalnews.

Напомним, Сократеш, а также два десятка бывших высокопоставленных чиновников являются фигурантами дела о корруппции и отмывании денег. Материалы дела насчитывают 53 тысяч страниц. По делу проведено более чем 180 обысков.

Сократеш занимал пост премьер-министра страны с 2005 по 2011 год. В последнее время он содержался в предварительном заключении и под домашним арестом, политик sобвиняется в 31 экономическом и финансовом преступлении. Решение по громкому делу ожидается до конца года.

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