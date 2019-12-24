Португалия: Capital de Natal

На этой обширной развлекательной площадке, наполненной захватывающими историями и веселыми мероприятиями, с настоящим снегом и льдом, установлена гигантская палатка, где каждый день будет идти снег, и самый большой из когда-либо имевшихся в Португалии катков, где каждый сможет покататься на коньках, и помогут ему в этом эльфы.

Здесь имеется несколько зон для различных видов деятельности, рынок солидарности и зона питания, а также поезд - «Экспресс пяти чувств», который доставит посетителей во все четыре угла площадки. Конец каждого дня торжественно отмечается на великом озере, где проводится водное шоу с большим количеством цветов, музыки и света.

Ярмарка продлится до 12 января в Passeio marítimo de Algés - Oeiras