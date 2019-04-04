Португалия: Carris ожидает наплыв пассажиров

Четверг, 04 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: Carris ожидает наплыв пассажиров

Еще до появления новых проездных, их количество увеличилось.

Транспортная компания Carris опубликовала данные о том, что в 2018 году в столице Португалии было перевезено 125 млн пассажиров. Это на 2,1% больше, чем в 2017 году. В этом году транспортники ожидают, что наплыв пассажиров побьет все исторические рекорды. Об этом сообщил представитель компании Carris Тьяго Фариаш.

Напомним, в 2017 году в Лиссабоне транспортная компания перевезла 122,4 млн пассажиров. В 2010 году эта цифра составляла лишь 171 миллион.

После введения новых бюджетных тарифов на проезд, транспортники даже не берутся предсказать насколько увеличится пассажиропоток. Фариаш лишь отметил, что карту Lisboa Viva, без которой нельзя загрузить новые тарифы, в этом году купили на 424% пассажиров больше. Напомним, с 1 апреля проездной на все виды транспорта в пределах одного муниципалитета стоит всего лишь 30 евро.

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