Португалия: Carris получит 15 новых трамваев и 30 автобусов

Пятница, 18 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: Carris получит 15 новых трамваев и 30 автобусов

Carris получит 15 двухсекционных трамваев в 2023 году, также планируется поставка 30 электробусов.

Еще десять трамваев должны прибыть в 2024 году, что представляет собой инвестиции в размере 43,4 млн евро.

В июле 2023 года Carris получит первый из 15 новых двухсекционных трамваев, приобретенных компанией.

Приобретения являются частью общего плана по обновлению и расширению парка, в рамках которого Carris планирует приобрести 230 автобусов и 15 трамваев к 2025 году.

Цель состоит в том, чтобы к 2040 году избавиться от автобусов, работающих на ископаемом топливе.

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