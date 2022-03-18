Португалия: Carris получит 15 новых трамваев и 30 автобусов

Еще десять трамваев должны прибыть в 2024 году, что представляет собой инвестиции в размере 43,4 млн евро.

В июле 2023 года Carris получит первый из 15 новых двухсекционных трамваев, приобретенных компанией.

Приобретения являются частью общего плана по обновлению и расширению парка, в рамках которого Carris планирует приобрести 230 автобусов и 15 трамваев к 2025 году.

Цель состоит в том, чтобы к 2040 году избавиться от автобусов, работающих на ископаемом топливе.