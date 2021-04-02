Португалия: Carris восстанавливает нормальное движение с 5 апреля

Пятница, 02 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: Carris восстанавливает нормальное движение с 5 апреля

Компания также сообщает, что подъемники Bica, Glória и Lavra возобновят работу.

Carris восстановит свою нормальную службу с понедельника, когда начнется второй этап выхода из чрезвычайного положения.

Главный перевозчик Лиссабона заявляет, что в выходные и праздничные дни будут восстановлены маршруты 26B, 29B, 31B, 32B, 34B, 37B, 41B, 43B, 44B, 58B, 70B, 73B, 76B и 79B, а также 716, 720, 732, 797 и 24E.

Компания также сообщает, что работа лифтов Bica, Glória и Lavra будет возобновлена, но лифт Santa Justa будет отключен.

Обычный маршрут Carris 730, через Авениду Генерал Росадуш и Руа Мештре Антониу Мартинш также будет восстановлен.

Перевозчик будет продолжать делать ежедневный мониторинг и любые необходимые корректировки для обеспечения безопасного обслуживания всех клиентов.

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