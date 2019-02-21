Португалия: cartão de cidadão поменяет внешний вид
Нововведения вступят в силу с 2021 года.
С 2021 года начнут выпускать новые удостоверения личности cartão de cidadão. Внешний вид документа будет приведен к единому стандарту Евросоюза. Такое решение было принято Европейским парламентом.
Впрочем, изменения не будут значительными. Главное отличие будет состоять в изменении положения фотографии на пластиковой карте, которая переместится влево. Также на документе появится флаг Евросоюза.
Еще одно отличие от документа старого образца — изменение надписи на английском языке: Identity Card («идентификационная карта») вместо Citizen Card («карта гражданина»).
Отмечается, что благодаря этому шагу жителям Португалии не придется менять карту на новую в других странах Евросоюза.