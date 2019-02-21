Португалия: cartão de cidadão поменяет внешний вид

Четверг, 21 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: cartão de cidadão поменяет внешний вид

Нововведения вступят в силу с 2021 года.

С 2021 года начнут выпускать новые удостоверения личности cartão de cidadão. Внешний вид документа будет приведен к единому стандарту Евросоюза. Такое решение было принято Европейским парламентом.

Впрочем, изменения не будут значительными. Главное отличие будет состоять в изменении положения фотографии на пластиковой карте, которая переместится влево. Также на документе появится флаг Евросоюза.

Еще одно отличие от документа старого образца — изменение надписи на английском языке: Identity Card («идентификационная карта») вместо Citizen Card («карта гражданина»).

Отмечается, что благодаря этому шагу жителям Португалии не придется менять карту на новую в других странах Евросоюза.

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