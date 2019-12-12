Португалия: Cascais Christmas Village

На эти праздники Рождественская деревня в Кашкайш предлагает уникальные впечатления, особенно для самых маленьких, которых здесь ждут самые различные развлечения, например, Дом Деда мороза, «Заколдованный лес» (с настоящими оленями), Рождественская елка, Снежный шар, карусель, Рождественский поезд и каток.

Ожившие сцены Рождества и Рождественский базар дополняют список развлечений, который включает в себя также и другие мероприятия и сюрпризы, которые всецело заполнят дни посетителей, получивших приглашение отправиться в путешествие в воображаемое Рождество, где на каждом шагу будет присутствовать волшебство.

Cascais Christmas Village уже открылся и продлится до 1 января.