Португалия: Cascais Christmas Village

Четверг, 12 Декабрь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Cascais Christmas Village

Парк Маршала Кармоны превращается в Рождественскую деревню, где темой служит «Путешествие в магию Рождества».

На эти праздники Рождественская деревня в Кашкайш предлагает уникальные впечатления, особенно для самых маленьких, которых здесь ждут самые различные развлечения, например, Дом Деда мороза, «Заколдованный лес» (с настоящими оленями), Рождественская елка, Снежный шар, карусель, Рождественский поезд и каток.

Ожившие сцены Рождества и Рождественский базар дополняют список развлечений, который включает в себя также и другие мероприятия и сюрпризы, которые всецело заполнят дни посетителей, получивших приглашение отправиться в путешествие в воображаемое Рождество, где на каждом шагу будет присутствовать волшебство.

 Cascais Christmas Village уже открылся и продлится до 1 января.

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