Португалия: Cascais Padel Masters перенесен из-за Covid-19

Cascais Padel Masters – одно из важных соревнований среди спортсменов, которое входит в программу World Padel Tour. Португальский турнир по большому теннису был перенесен из-за пандемии, ситуация с количеством зараженных людей вынудила организаторов отложить массовые мероприятия.

«В течение нескольких месяцев мы вели переговоры с World Padel Tour, органами здравоохранения, мэрией Кашкайш и спонсорами. Мы пришли к выводу, что сейчас невозможно создать условия, которые могли бы полностью обеспечить безопасность спортсменов и зрителей», - поделился директор конкурса.

Соревнования Cascais Padel Masters должны были стать третьим теннисным турниром, запланированным на сентябрь этого года, но ситуация с коронавирусом и отсрочка некоторых этапов вынудила перенести мероприятие. Примерные даты проведения – с 21 по 26 сентября 2021 года. Сначала спортсмены сыграют в Стокгольме, Риме, Буэнос-Айресе и только потом прибудут в Кашкайш.

В прошлом году победителями в мужской категории стали Пабло Лима и Але Галан, в женской – Марта Орега и Марта Марреро.