Португалия: Cascais Rock Fest в казино Estoril

Понедельник, 20 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Cascais Rock Fest в казино Estoril

В концерте примут участие европейские и американские рок-звёзды.

В округе Cascais, в знаменитом казино Estoril, 24-го и 25-го января пройдет рок-фестиваль Cascais Rock Fest с участием известных европейских и американских хэви-метал, рок и панк-рок музыкантов. Хэдлайнером выступит американская гитаристка Лита Форд, а также шведская рок-группа Crazy Lixx. Также в программе фестиваля заявлены группы The Stranglers, Cutting Crew, Dare и Hot Stuff.

Фестиваль Cascais Rock Fest проходит в третий раз. Откроет мероприятие исполнительница Лита Форд с хитами «Kiss Me Deadly», «Shot Of Poison» а также записанной совместно с Оззи Осборном балладой «Close My Eyes Forever».

Шведская группа Crazy Lixx представит свой последний альбом «Forever Wild». С известными хитами выступят британские группы The Stranglers и Cutting Crew.

В прошлом году фестиваль прошел с аншлагом. Билеты на 3000 мест в залах казино Salão Preto и Prata были полностью распроданы.

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