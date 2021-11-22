Португалия: цель иммигрантов - работа

Около трети иностранцев, получивших вид на жительство в Португалии в 2021 году, сделали это по профессиональным причинам, а количество прибывших в страну на работу составило почти 30 000 человек.

Служба по делам иностранцев и границ (SEF) сообщает, что до 15 октября этого года в Португалии обосновались 93 487 иностранцев, занимающихся профессиональной деятельностью (29 492), воссоединением семей (25 555) и обучением (8670) - таковы основные причины выдачи новых видов на жительство. В 2020 году было выдано 188 124 вида на жительство.

Новые иммигранты в основном из Бразилии: 32 574 бразильца получили вид на жительство в Португалии впервые, за ними следуют индийцы (6484), итальянцы (4551), французы (4105) и ангольцы (3873).

Также согласно SEF, муниципалитетами с наибольшим количеством постоянного иностранного населения являются Лиссабон, Фару, Сетубал, Порту и Лейрия.

Данные, отправленные в Lusa, также указывают на то, что в этом году в SEF было подано 48 тысяч запросов. Официальное обращение в эту службу безопасности на получение вида на жительство был сделан через электронную платформу.

В 2020 году было проявлено 35 500 запросов, большая часть которых была сделана для работы в стране.

В Португалии легально проживают 702 214 иностранцев , что примерно на 6% больше по сравнению с декабрем 2020 года, когда общее количество иммигрантов составляло 662 095 человек.