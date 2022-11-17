Португалия: цена бензина превысила среднюю по Европе

Согласно расчетам Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), средняя цена продажи (PMV) бензина 95 в третьем квартале 2022 года превысила средний показатель по Европе.

Согласно бюллетеню, стоимость проданного бензина ставит Португалию на 13 место среди стран ЕС с самыми высокими ценами.

Согласно документу, в период с июля по сентябрь PMV бензина 95 в ЕС составляла 1,784 евро за литр, а в Португалии - 1,827 евро за литр за тот же период.

Самая низкая цена бензина была зафиксирована в Венгрии, а самая высокая - в Финляндии, с разницей в 0,90 цента за литр между самой низкой и самой высокой ценой.

Без налогов ERSE указывает страны Восточной Европы, Мальту и Францию ​​как страны с самыми низкими ценами в Европейском Союзе.

Цена на дизельное топливо за тот же период ставит Португалию на 8 место в списке стран с самыми низкими средними продажными ценами. Согласно документу, в период с июля по сентябрь PMV дизельного топлива в ЕС составляла 1,858 евро за литр, а в Португалии - 1,832 евро за литр за тот же период.

Самая низкая цена наблюдалась на Мальте, а самая высокая - в Швеции, при этом разница между самой низкой и самой высокой ценой составила 1,11 евро за литр. На востоке ЕС самая низкая цена была в Венгрии.