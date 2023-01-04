Португалия: цена квадратного метра для целей IMI вырастет на 25 евро

Среда, 04 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: цена квадратного метра для целей IMI вырастет на 25 евро

Стоимость, которая будет использована в 2023 году, составляет 665 евро, что является самым высоким показателем с 2003 года.

Согласно постановлению, опубликованному в Diário da República, цена за квадратный метр для целей IMI и налогообложения недвижимости увеличится в 2023 году на 25 евро - до 665 евро.

Речь идет о средней стоимости строительства квадратного метра, которая в 2023 году установлена ​​в размере 532 евро плюс 25%, как это определено Кодексом муниципального налога на имущество (CIMI).

«Средняя стоимость строительства за квадратный метр установлена ​​в размере 532 евро для целей статьи 39 Кодекса о налоге на имущество муниципалитетов, который вступит в силу в 2023 году», - говорится в постановлении.

Таким образом, принимая во внимание формулу CIMI, значение, которое будет использоваться в 2023 году, составляет 665 евро, что является самым высоким показателем с 2003 года, когда IMI пришел на смену муниципальному налогу.

Цена за квадратный метр строительства устанавливается ежегодно постановлением правительства по предложению Национальной комиссии по оценке городской застройки (CNAPU).

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