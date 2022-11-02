Португалия: цена на газовые баллоны больше не ограничена

ERSE не рекомендует правительству продлевать режим максимальной цены на продажу газовых баллонов населению. Таким образом, реселлеры могут снова поднять цены.

Речь идет о постановлении, которое не было продлено и действовало с августа по 31 октября.

На вопрос о продлении режима максимальной цены на газ в баллонах Министерство окружающей среды передало решение в Управление по регулированию энергетических услуг (ERSE), которое отвечает за мониторинг и рекомендации правительству.

ERSE подтвердила, что не давала правительству никаких рекомендаций по продлению действия режима.

В результате дилеры могут свободно устанавливать цены на продажу газовых баллонов населению, как утверждает Национальная ассоциация торговцев топливом (Anarec).

20 октября ассоциация потребовала немедленной отмены ограничений на цены на газовые баллоны в дополнение к другим мерам поддержки сектора.