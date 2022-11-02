Португалия: цена на газовые баллоны больше не ограничена
Со вторника, 1 ноября, реселлеры газовых баллонов больше не подпадают под действие режима максимальной цены публичной продажи.
ERSE не рекомендует правительству продлевать режим максимальной цены на продажу газовых баллонов населению. Таким образом, реселлеры могут снова поднять цены.
Речь идет о постановлении, которое не было продлено и действовало с августа по 31 октября.
На вопрос о продлении режима максимальной цены на газ в баллонах Министерство окружающей среды передало решение в Управление по регулированию энергетических услуг (ERSE), которое отвечает за мониторинг и рекомендации правительству.
ERSE подтвердила, что не давала правительству никаких рекомендаций по продлению действия режима.
В результате дилеры могут свободно устанавливать цены на продажу газовых баллонов населению, как утверждает Национальная ассоциация торговцев топливом (Anarec).
20 октября ассоциация потребовала немедленной отмены ограничений на цены на газовые баллоны в дополнение к другим мерам поддержки сектора.