Португалия: цена на природный газ упадет в конце месяца

Четверг, 16 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: цена на природный газ упадет в конце месяца

Прогнозы опубликованы Ассоциацией по защите прав потребителей Deco.

Стоимость природного газа в Португалии существенно снизится в конце этого месяца. По прогнозам, цена за баллон газа составит в среднем 23 евро. Данные опубликованы Ассоциацией по защите прав потребителей Deco со ссылкой на Национальный орган энергетического сектора (Entidade Nacional para o Setor Energético).

«Снижение цены на газ происходит по причине падения цен на нефть, а также снижения расходов, связанных с пошлинами и налогами. Из этих данных становится очевидно, что в этом месяце средняя стоимость газового баллона, который сейчас составляет около 26 евро, приблизится к 23», - говорится в сообщении Deco.

По данным Deco, в Португалии около 2,6 млн домов, в которых используют газовые баллоны. Снижение стоимости связано с дешевеющей нефтью. Начиная с конца 2019 года, цена за баррель снизилась с 70 до 30 долларов.

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