Португалия: цена проездного Navegante не изменится

Стоимость единого проездного билета Navegante не будет увеличиваться в 2023 году.

Этот проездной покрывает все разовые билеты на столичные железные дороги, автобусы, метро и другие виды транспорта.

Основная цель сохранения низкой цены на проездной состоит в том, чтобы способствовать использованию коллективного общественного транспорта в столичном районе Лиссабона.

Цены на проездные Navegante Municipal и Navegante Metropolitano сохранятся в 2023 году на уровне 30 и 40 евро в месяц соответственно.