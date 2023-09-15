Португалия: цена строительства поднялась на 2,3 процента

Пятница, 15 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: цена строительства поднялась на 2,3 процента

В июле затраты на строительство нового жилья увеличились на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

«В июле изменение индекса стоимости строительства нового жилья (ICCHN) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 2,3%, что на 0,5 п.п. ниже, чем в июне», - говорится в бюллетене INE.

Цены на материалы показали разброс в -1,5% (-0,7% в предыдущем месяце), а стоимость рабочей силы увеличилась на 7,7%, что на 0,2 п.п. меньше, чем в июне.

Исследователи констатируют, что «затраты на оплату труда способствовали формированию темпа изменения ICCHN в годовом выражении на 3,2 п.п. (как и в предыдущем месяце), а на материалы - на -0,9 п.п. (-0,4 п.п. в июне)».

По данным INE, среди материалов, которые уменьшили совокупное изменение цен, - мягкий и оцинкованный стальной лист и битум, удешевление которых составило примерно 25% в годовом исчислении.

Также свою роль сыграли облицовочные, изоляционные и гидроизоляционные материалы (-15%).

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