Португалия: цена строительства поднялась на 2,3 процента
В июле затраты на строительство нового жилья увеличились на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
«В июле изменение индекса стоимости строительства нового жилья (ICCHN) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 2,3%, что на 0,5 п.п. ниже, чем в июне», - говорится в бюллетене INE.
Цены на материалы показали разброс в -1,5% (-0,7% в предыдущем месяце), а стоимость рабочей силы увеличилась на 7,7%, что на 0,2 п.п. меньше, чем в июне.
Исследователи констатируют, что «затраты на оплату труда способствовали формированию темпа изменения ICCHN в годовом выражении на 3,2 п.п. (как и в предыдущем месяце), а на материалы - на -0,9 п.п. (-0,4 п.п. в июне)».
По данным INE, среди материалов, которые уменьшили совокупное изменение цен, - мягкий и оцинкованный стальной лист и битум, удешевление которых составило примерно 25% в годовом исчислении.
Также свою роль сыграли облицовочные, изоляционные и гидроизоляционные материалы (-15%).