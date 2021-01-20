Португалия: цена жилья стала выше, чем до пандемии

Согласно анализу, проведенному Confidencial Imobiliário в рамках Индекса цен на жилую недвижимость, продажная цена жилья в Португалии, зафиксированная в декабре 2020, была на 1,8% выше уровня до Covid в феврале 2020.

Согласно исследованию, последний месяц года внес важный вклад в эту совокупную эволюцию, зафиксировав самый высокий месячный разброс во время пандемии, а именно 1,0%.

С марта цена продажи домов демонстрирует тенденцию к стабилизации в цикле цепных колебаний от -0,2% до +0,9%, причем сентябрь являлся единственным исключением.

Последние месяцы года подтвердили тенденцию и показали, что рынок вернулся к положительным месячным колебаниям.