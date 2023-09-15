Португалия: центр Лиссабона входит в число дорогих районов Европы

Пятница, 15 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: центр Лиссабона входит в число дорогих районов Европы

В районе Принсипе Реал, Рату и Авенида-да-Либердаде цена за квадратный метр составляет в среднем 5826 евро.

Приход Санту-Антониу, расположенный в центре Лиссабона, входит в десятку районов с самыми дорогими домами в Европе по версии газеты Expansión.

В этом районе столицы, который охватывает Принсипе-Реал, Рату или улицы рядом с Авенида-да-Либердаде, квадратный метр стоит 5826 евро.

Испанское издание, основываясь на исследовании американского агентства Evernest, подчеркивает, что этот лиссабонский район привлек инвесторов, поскольку в нем есть несколько старых жилых домов, которые сейчас реконструируются.

С такими ценами приход Санто-Антонио приближается к Кенсингтону и Челси, престижные районы Лондона, где стоимость квадратного метра является самой высокой в ​​Европе, достигая в среднем 22 тысяч евро.

Среди выделенных районов также первый район Вены, в историческом районе города, где цены составляют 19 826 евро за квадратный метр.

В VIII округе Парижа, который охватывает правый берег Сены и несколько туристических объектов, таких как Елисейские поля, средний показатель составляет 19 425 евро за квадратный метр.

В миланском квартале художников (Брера) цены на жилье выросли до 11 206 евро за квадратный метр.

В современном районе Пейп (Амстердам) цена за квадратный метр установлена ​​на уровне 8691 евро.

Наконец, в Митте, в Берлине , где расположены рестораны и кафе, посещаемые политиками и деятелями искусства, стоимость составляет 8360 евро.

В Испании в список самых дорогих кварталов Европы вошли район Саламанки в Мадриде, где стоимость домов составляет 7 488 евро за квадратный метр, и Саррия - Сан-Жерваси в Барселоне с 6054 евро за квадратный метр.

Наконец, перед Лиссабоном находится район Колонаки в Афинах, где расположены пятизвездочные отели, галереи и множество известных ресторанов, где стоимость домов достигает 6500 евро за квадратный метр.

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