Португалия: центр по лечению рака поджелудочной железы

Понедельник, 17 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: центр по лечению рака поджелудочной железы

От рака поджелудочной железы в Португалии сегодня умирают  около 1.300 человек.

Изменить эту печальную реальность призван центр по исследованию и лечению рака поджелудочной железы, который будет построен на территории рядом с нынешним зданием Шампалимауд (Champalimaud) в Лиссабоне и открыт, как планируется, в октябре 2020 года.

Как рассказала президент Фонда Шампалимауд Леонор Белеза, «средства на строительство нового исследовательского центра - 50 млн евро - выделили Маурисио Боттон Карассо (Mauricio Botton Carasso) и его супруга Шарллот Боттон, родственники основателей компании «Данон» (Danone), созданной в Испании в 1919 году. Это первый случай, когда иностранная семья доверила португальской филантропической организации такую ответственность. Будущий центр будет называться «Botton-Champalimaud»».

Маурисио Боттон Карассо считается одним из самых богатых людей в Испании. Он родился во Франции и принадлежит к третьему поколению семьи евреев-сефардов, будучи внуком Исаака Карассо, основателя «Данона». Во время Первой мировой войны семья отправилась в Барселону, однако некоторые ее члены затем вынуждены были бежать, спасаясь от нацистского антисемитизма.

Заболеваемость раком поджелудочной железы постоянно растет, ежегодно во всем мире выявляется 280 тысяч новых случаев и умирают более 330 тысяч человек. В настоящее время рак поджелудочной железы занимает пятое место по частоте смерти от рака. Но, по прогнозам некоторых экспертов, в течение примерно десятилетия эта онкология станет четвертой причиной.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: центр по лечению рака поджелудочной железы

      От рака поджелудочной железы в Португалии сегодня умирают  около 1.300 человек.

      Подробнее

    • Португалия: дорожные пошлины - по-новому

      Новая классификация транспортных средств применительно к оплате за проезд (portagens) вступает в силу 1 января 2019 года.

      Подробнее

    • В метро Мадрида взорвался ноутбук

      В Мадриде шесть человек пострадали в метро из-за взрыва компьютера.

      Подробнее

    • Пилоты Ryanair проведут забастовку в пяти странах

      Забастовка состоится 28 сентября и будет продолжаться 24 часа.

      Подробнее

    • Италия: мигрантов высылают домой чартером

      Со второй попытки власти Италии выслали нелегальных мигрантов чартером.

      Подробнее

    • Италия: самые дорогие города Флоренция и Генуя

      Самыми дорогими городами Италии стали Флоренция и Генуя.

      Подробнее

    • В США раздали Шнобелевскую премию

      В США вручили Шнобелевскую премию: каннибалы, вуду и самостоятельная колоноскопия.

      Подробнее

    • Украина получит от ЕС миллиард евро

      Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о предоставлении стране макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья