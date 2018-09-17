Португалия: центр по лечению рака поджелудочной железы

Изменить эту печальную реальность призван центр по исследованию и лечению рака поджелудочной железы, который будет построен на территории рядом с нынешним зданием Шампалимауд (Champalimaud) в Лиссабоне и открыт, как планируется, в октябре 2020 года.

Как рассказала президент Фонда Шампалимауд Леонор Белеза, «средства на строительство нового исследовательского центра - 50 млн евро - выделили Маурисио Боттон Карассо (Mauricio Botton Carasso) и его супруга Шарллот Боттон, родственники основателей компании «Данон» (Danone), созданной в Испании в 1919 году. Это первый случай, когда иностранная семья доверила португальской филантропической организации такую ответственность. Будущий центр будет называться «Botton-Champalimaud»».

Маурисио Боттон Карассо считается одним из самых богатых людей в Испании. Он родился во Франции и принадлежит к третьему поколению семьи евреев-сефардов, будучи внуком Исаака Карассо, основателя «Данона». Во время Первой мировой войны семья отправилась в Барселону, однако некоторые ее члены затем вынуждены были бежать, спасаясь от нацистского антисемитизма.

Заболеваемость раком поджелудочной железы постоянно растет, ежегодно во всем мире выявляется 280 тысяч новых случаев и умирают более 330 тысяч человек. В настоящее время рак поджелудочной железы занимает пятое место по частоте смерти от рака. Но, по прогнозам некоторых экспертов, в течение примерно десятилетия эта онкология станет четвертой причиной.