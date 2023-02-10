Португалия: центр Порту планируют на треть сделать пешеходным

Цель состоит в том, чтобы ограничить автомобильное движение примерно на половине улиц в центре города и в районе Baixa. План будет реализовываться постепенно за счёт создания "зон ограниченного доступа автомобилей".

Сейчас пешеходная зона в центре Порту занимает около 5 километров. После реорганизации ее площадь увеличится до 30 километров. Город ожидает настоящее преображение после завершения работ по строительству станций метро: на некоторых улицах высадят деревья, возобновится работа кафе и магазинов, которые были долгое время закрыты из-за строительных работ.

Многие европейские города стремятся сделать свои пространства более дружелюбными для пешеходов: например, подобные инициативы уже есть в Вильнюсе и Милане. Одна из задач нововведения в Порту – снизить выбросы углекислого газа от автомобилей.

К 2050 году в Европе уровень выбросов парниковых газов хотят снизить настолько, чтобы они могли все без остатка поглощаться природой. Такую цель поставил Евросоюз в рамках борьбы с глобальным потеплением, на которое сильно влияют выбросы углекислого газа. В Португалии решили достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2045 году.