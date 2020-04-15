Португалия: центр репродукции рыси переживает беби-бум

Среда, 15 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: центр репродукции рыси переживает беби-бум

Здесь появились сразу 9 детенышей.

В Национальном центре репродукции иберийской рыси (Centro Nacional de Reprodução em Cativeiro de Lince-Ibérico) поделились радостной новостью – накануне на свет появились сразу 9 детенышей. Напомним, в течение 10-ти последних лет этот редкий вид хищников находится на грани исчезновения.

Самка по имени Fresa родила 4 детенышей, потомство принесли еще две самки Juncia и Juromenha. Fresa за весь период пребывания в центре родила 20 котят, 10 из них были выпущены в дикую природу.

Напомним, иберийская рысь — редкий вид млекопитающих, он отличается от обычной рыси красивым «леопардовым» окрасом и небольшим размером. Охотится хищник в основном на мелкую дичь. Длина рыси составляет 75-100 см, включая хвост.

Португальские власти отмечают, что вид по прежнему находится под угрозой исчезновения. Причиной стало изменение их среды обитания, охотники и болезни, которые уничтожали их основную добычу - дикого кролика. Благодаря усилиям по восстановлению вида, иберийская рысь снова обживает португальские и испанские леса.

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