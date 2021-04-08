Португалия: центральный регион стремится привлечь туристов

Туристам предлагают отдых в отелях региона по привлекательным рекламным ценам.

«Это кампания, призванная вселить надежду и сказать португальцам, что стоит вспомнить о прелестях отдыха в центре Португалии», - сказал президент Turismo Centro de Portugal Педру Мачаду.

Цель кампании - достижение как минимум 10 000 ночей, проведенных в отелях в регионе.

Педро Мачадо напомнил, что в 2020 году центр страны был одним из любимых мест португальцев для проведения отпуска.

Президент Turismo Centro de Portugal надеется, что португальцы снова выберут этот регион для отдыха, но он также хочет привлечь испанский туризм.

«Мы хотим первыми сказать нашим испанским друзьям, что мы здесь, что мы доступны, что мы готовы их принять», - сказал он.

В то же время Маргарида Блаттманн из Wamos Group, которой принадлежат туристические агентства, коммерциализирующие эту кампанию, заявила, что она надеется, что эта инициатива станет «стимулом для португальцев легко и уверенно провести свой отпуск».

Кампания, проводимая в партнерстве с картой Continente и двумя туристическими агентствами, в настоящее время насчитывает около 80 трех- и четырехзвездочных отелей и объектов частного жилья в сельской местности, но период регистрации еще продолжается.