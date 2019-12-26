Португалия: centros de saúde в Алгарве будут открыты в канун Нового года

Четверг, 26 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: centros de saúde в Алгарве будут открыты в канун Нового года

Также консультации можно получить по телефону.

11 больниц (centros de saúde) в Алгарве будут работать в канун Нового года, 31 декабря. Об этом сообщает региональное управление здравоохранения (ARS). 

В этом году чиновники здравоохранения региона решили объявить рабочими днями рождественский сочельник и канун Нового год в связи с разыгравшейся эпидемией гриппа. Centros de saúde будут открыты в городах Aljezur, Lagos, Lagoa, Portimão, Silves, Monchique, Vila do Bispo, Faro, Olhão, São Brás de Alportel и Tavira.

Напомним, ранее чиновники сообщали, что пик заболевания придется на три недели после католического рождества. Получить консультации жители Алгарве в случае недомоганий и симптомов гриппа также могут по телефону, для этой цели открыта горячая линия - 808 24 24 24.

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