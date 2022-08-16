Португалия: цену на газ в баллонах ограничили

Максимальные цены на бутылку сжиженного нефтяного газа (LPG), установленные правительством, вступают в силу во вторник и представляют собой экономию почти 3,2 евро за бутылку бутана весом 13 кг.

12 августа правительство снова установило максимальные цены на газ в баллонах, как это уже было во время пандемии Covid-19.

Определено, что 13-килограммовый баллон бутана будет иметь максимальную стоимость 29,47 евро, а 12,5-килограммовый будет стоить до 28,34 евро, согласно данным Управления по регулированию энергетических услуг (ERSE).

В случае пропанового сжиженного нефтяного газа T3 максимальная цена колеблется от 29,11 евро за 11-килограммовый баллон до 23,81 евро за 9-килограммовый.

Баллоны с пропаном T5 LPG будут стоить до 109,08 евро (45 кг) и 84,84 евро (35 кг).

Станции снабжения и другие точки продажи баллонов для сжиженного нефтяного газа должны «гарантировать непрерывную поставку» баллонов, «а именно тех типов, на которые распространяется фиксированная цена», как указано в постановлении, подписанном министрами экономики Жуаном Невешем и министром окружающей среды и энергии Жуаном Галамба.