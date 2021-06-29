Португалия: цены на аренду растут, но не в Лиссабоне и не в Порту

Несмотря на пандемию, арендная плата за жилье продолжает расти, о чем свидетельствуют данные Национального института статистики.

Если в конце 2020 года средний показатель по стране составлял 5,61 евро/кв.м, то в первом квартале 2021 года этот показатель вырос до 5,80 евро.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,5%, что выше, чем в предыдущем квартале, но цены выросли не во всех регионах.

INE подчеркивает снижение арендной платы в муниципалитетах Лиссабона (10,99 евро/кв м и -9,2%), Порту (8,30 евро/кв.м и -6,7%), Оэйраша (9,62 евро/кв.м и -6,2%), Одивелаша (8,07 евро/кв.м -3,1%) и Алмады (8,29 евро/кв.м и -1,1%).

Тем не менее, в четырех муниципалитетах цены выросли по сравнению со средними по стране: Гондомар (+12,0%), Гимарайнш (+9,8%), Лоуреш (+7,6%) и Санта-Мария-да-Фейра (+8,3%).

Синтра, Кашкайш, Барселуш, Вила-Нова-де-Фамаликан, Коимбра, Сейшал, Сетубал и Вила-Франка-де-Шира также зарегистрировали рост арендных цен, но ниже среднего по стране.