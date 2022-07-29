Португалия: цены на бензин и дизель выше, чем в Испании и ЕС

Цены на бензин 95 и простое дизельное топливо во втором квартале 2022 года были в Португалии в среднем выше, чем в Испании и в Европейском союзе в целом, сообщает Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Средние национальные цены реализации (PMV) на бензин (2,024 евро за литр) занимают седьмое место среди стран с самыми высокими ценами в Европейском союзе, а на дизельное топливо (1,901 евро) они на 12 месте.

PMV, без учета налогов, увеличилась в ЕС на 22,8 цента за литр бензина и 25,5 цента за литр дизельного топлива между первым и вторым кварталами.

По сравнению с Испанией цены, взимаемые в Португалии на бензин, были на девять центов выше испанских 1,932 евро, хотя для дизельного топлива значения были практически эквивалентны - они отличались на 0,1 цента, от 1,901 евро в Португалии до 1,900 евро в Испании.

Налоги сблизили цены двух иберийских стран. Без учета налогов средние национальные цены на дизельное топливо были на 1,6 цента за литр (цент/л) ниже, чем в соседней стране , со скоростью 38% в Португалии против 37% в Испании.

Что касается бензина, «налоговая нагрузка в Португалии (44%) способствовала снижению ценовой конкурентоспособности в контексте Пиренейского полуострова», - отмечает ERSE. В Испании на это топливо распространяется налог 42%.