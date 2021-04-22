Португалия: цены на бензин - на шестом месте в Европе

«Португалия занимает шестое место среди стран с высокими ценами на бензин в ЕС, с разницей в цене 55 центов/литр и 17 центов/литр по сравнению со страной с самыми низкими ценами и страной с самыми высокими ценами соответственно», - говорится в Бюллетене цен на топливо ЕС-27 за первый квартал 2021 года.

Самая низкая средняя продажная цена отмечена в Болгарии, а самая высокая - в Нидерландах, с разницей в 72 цента за литр между самой низкой и самой высокой ценой.

Что касается простого дизельного топлива, Португалия заняла седьмое место. Самая низкая цена наблюдалась в Болгарии, а самая высокая - в Швеции, с разницей в 59 центов за литр между самой дешевой и самой дорогой.

Наконец, автомобильный сжиженный нефтяной газ (GLP) продавался по средней цене 0,67 цента/литр в анализируемый период, в результате чего Португалия оказалась на шестом месте. Самая высокая средняя цена зафиксирована во Франции, самая низкая - в Болгарии.