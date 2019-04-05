Португалия: цены на бензин продолжают расти

Пятница, 05 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: цены на бензин продолжают расти

Португалия находится на пятом месте среди стран с самым дорогим 95-м бензином.

С понедельника, 8 апреля, цены на топливо снова немного вырастут. По прогнозам, бензин будет стоить дороже в среднем на 1,5 цента, дизельное топливо на 1 цент. Об этом сообщает издание Económico.

Таким образом, это уже девятая неделя подряд, когда цены на топливо растут. При этом стоимость литра бензина и дизельного топлива варьируется в зависимости от бренда АЗС и района, где она располагается. Однако, в целом тенденция «не внушает оптимизма», отмечают португальские СМИ.
По последним данным, Португалия находится на пятом месте в списке стран с самым дорогим 95-м бензином в Евросоюзе. По стоимости дизельного топлива страна занимает 10-е место.

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