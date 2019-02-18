Португалия: цены на бензин растут

Начиная с понедельника цены на бензин снова поднимутся. Бензин и дизельное топливо вырастут в цене на 1,5 центов за литр.

Цены на топливо растут третью неделю подряд. При этом стоимость литра бензина и дизельного топлива варьируется в зависимость от АЗС и района, где она располагается. Однако, в целом тенденция «не внушает оптимизма», отмечают португальские СМИ.

По последним данным, Португалия находится на пятом месте в списке стран с самым дорогим 95-м бензином в Евросоюзе. По стоимости дизельного топлива страна занимает 10-е место.